Vinfast: Vietnamesischer Autobauer überholt Ford und GM an Börse

VinFast gehört zum größten vietnamesischen Mischkonzern Vingroup und hatte seine Pläne für einen US-Börsengang im Dezember öffentlich gemacht. Es ist das erste vietnamesische Unternehmen, das diesen Weg nimmt. Der E-Autobauer hatte 2019 seinen Betrieb aufgenommen und will in den USA mit seinen vollelektrischen SUV-Modellen VF8 und VF9 punkten. Dazu will Vinfast für vier Milliarden Dollar ein Werk im US-Bundesstaat North Carolina bauen. Im Juli setzte VinFast den ersten Spatenstich für die neue Produktionsstätte.