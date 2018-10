Vinfast Die BMWs aus Vietnam

So wurde innerhalb kürzester Zeit aus dem ehemaligen Oberklassemodell aus Dingolfing das vietnamesische Gegenüber Vinfast Lux A 2.0. Der in Spartanburg produzierte BMW X5 älterer Bauart wurde zum Lux SA 2.0. „Der hohe Wiedererkennungswert der Marke, der von einer eleganten Linienführung und erlesenen Details gestützt wird, beruht auf mehreren markanten Highlights“, so Designchef David Lyon, „das wichtigste Element hierfür ist das „V“-Logo am Kühlergrill, das vom Landesnamen, aber auch von den Markennamen Vingroup und VinFast abgeleitet ist.“ Zusammen mit dem italienischen Designstudio Pininfarina entwickelt, sollen die Autos „der Schönheit Vietnams durch eine moderne Designsprache Ausdruck zu verleihen.“ Mit einer Länge von 4,97 beziehungsweise 4,94 Metern sind die beiden Vinfast-Modelle dabei echte Luxusversionen auf dem vietnamesischen Markt. Normalerweise wird das Straßenbild von kleinen, namelosen Fahrzeugen von Toyota oder Ford bestimmt.