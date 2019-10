Vitesco Continental spaltet seine Antriebssparte komplett ab

Der Autozulieferer Continental will sich vollständig von seiner Antriebssparte Vitesco trennen. Die Tochter soll über eine reine Abspaltung (Spin-off) an die Börse gebracht werden, wie der Konzern am Dienstag in Hannover mitteilte. Über die Pläne - und was dahintersteckt hatte die WirtschaftsWoche bereits im September berichtet.