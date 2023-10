Vitesco-Übernahme Schaefflers Mega-Deal schadet dem E-Auto-Standort Deutschland

Was Rosenfeld als Schaffung eines „Marktführers im Bereich E-Mobilität“ verkauft, ist aus der Not geboren. Nach wie vor hängt Schaeffler viel zu sehr am Verbrenner. Rosenfelds großer Aufbruch in die E-Mobilität blieb auf halbem Weg stecken, die großen Volumina bei Komponenten für E-Autos gewinnen andere. Dagegen hat sich Vitesco, einst als eine Art „Bad Bank“ aus Conti ausgegliedert, seit der Abspaltung über die Börse vor drei Jahren überraschend gut entwickelt. Die Herauslösung aus dem Hannoveraner Konglomerat hat das Regensburger Unternehmen und seine e-mobile Transformation regelrecht beflügelt. Dies fiel selbst in der internationalen Investorenszene auf: Vitesco sei „der am niedrigsten bewertete Autozulieferer auf der Welt“, analysierte der New Yorker Hedgefondsmanager David Einhorn im Mai.