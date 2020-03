Vivien Hantusch „Ich wünschte, es gäbe mehr Konkurrenz“

Sie waren kurz darauf nochmal für die Aktionärsversammlung von Tesla in den USA. Sie wirken nicht wie eine klassische Anlegerin – wie sind Sie zu dem Wertpapier gekommen?

Ein Freund hat einen Youtube-Kanal, in dem er jungen Leuten das Investieren beibringt. Es macht ja auch Spaß, in etwas zu investieren, an das man glaubt. Viele Short-Seller versuchen, die Aktie und damit das Unternehmen zu manipulieren – da wollte ich gegenwirken und unterstützen. Es gibt so viele Troll-Netzwerke, die versuchen, Tesla runterzuziehen oder Verschwörungstheorien zu verbreiten. Mit diesen Leuten zu diskutieren ist schwierig. Deshalb habe ich angefangen, auf meinem Twitter-Account wahre Informationen zu posten. Ich habe immer noch Bekannte, die denken, dass man E-Autos nirgends laden kann und dass sie nur 50 km/h schnell fahren. Solche Vorurteile will ich beseitigen, weil saubere Mobilität in unser aller Interesse liegt.