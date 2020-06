Volkmar Denner Bosch-Chef: 2020 drohen rote Zahlen und Stellenstreichungen

In den Jahren 2021 und 2022 rechnet Denner mit einem wachsenden Markt. „Aber selbst das Jahr 2023 wird voraussichtlich unter 90 Millionen Fahrzeugen bleiben, also immer noch ein Minus um zehn Prozent gegenüber 2017“, so Denner. Dabei handle es sich um das positivste Szenario, das Bosch errechnet habe. Andere Szenarien gingen von einer langsameren Erholung aus.



Mehr zum Thema

Bosch-Chef Volkmar Denner spricht im Interview mit der WirtschaftsWoche über den perfekten Sturm in der Autobranche, die Verhinderung eines Hybridauto-Skandals und sein neues Geschäft mit Coronatests.