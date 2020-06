Volkmar Denner Bosch-Chef will Abgasskandal bei Hybridautos verhindern

In dem VDA-Arbeitskreis gehe es darum, „dass wir konkrete Daten über die Nutzung der Fahrzeuge auswerten“, so Denner. „Moderne Autos erfassen die Verbrauchsdaten und senden sie an die Hersteller. Diese Daten wollen wir analysieren, um herauszufinden, zu welchem Anteil Plug-in-Hybride elektrisch gefahren werden. Außerdem befasst sich die Arbeitsgruppe mit der Frage, wie Plug-in-Hybride ausgelegt sein müssen, damit ihr Realverbrauch möglichst gering ist.“