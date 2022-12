Volkswagen Amarok im Fahrbericht Das leistet das neue Arbeitstier von VW

Wie alle andere Technik unter Blech und Cockpit-Verkleidung stammen auch die Dieselmotoren von Ford. Für erste Testfahrten stand das 3,0 Liter große Spitzenaggregat zur Verfügung, das seinen Dienst üblicherweise im Fullsize-Pick-up Ford F-150 tut. Mit dem einen Nummer kleineren Amarok hat der 177 kW/240 PS starke Sechszylinder entsprechend leichtes Spiel. Gekoppelt ist er an eine Zehngangautomatik, die dem Selbstzünder vornehmlich im unteren Drehzahlbereich hält, was Verbrauch und Laufkultur entgegenkommt. Schaltwippen am Lenkrad gibt es nicht, wer die Gänge selbst wechseln will, muss das über kleine Schalter seitlich am wuchtigen Automatik-Wählhebel tun. Alternativ sind in Deutschland zwei 2,0-Liter-Vierzylinder-Diesel mit 125 kW/170 PS und 151 kW/205 PS zu haben. Den im Ford Ranger erhältlichen Sechszylinder-Benziner gibt es für den VW zunächst nicht. Und auch Plug-in-Hybride oder reine E-Varianten sind erst einmal nicht geplant.

Bild: Volkswagen