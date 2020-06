Volkswagen Android aus Wolfsburg

Und BMW und Daimler? Sie verkünden, dass es ihnen nicht gelungen sei, bei der Entwicklung des autonomen Fahrens zusammenzufinden und dass sie lieber in Eigenregie weitermachen wollten: „Nach intensiver Prüfung“ sei man zu dem Ergebnis gekommen, so teilten die Unternehmen mit, „dass angesichts des hohen Aufwands für eine gemeinsame technologische Basis (…) derzeit der richtige Zeitpunkt für eine erfolgreiche Umsetzung der Kooperation nicht gegeben ist.“



Also: Alleingang in München und Stuttgart beim aufwändigsten Entwicklungsthema, das die Branche jemals umtrieb. Aber selbst für einen Marktführer wie Volkswagen ist das Thema weder beherrschbar, noch gäbe es derzeit einen guten Plan, wie sich Selbstfahrfunktionen angesichts des hohen Entwicklungsaufwands rechnen können. Volkswagen tut sich deshalb mit einem starken Partner zusammen: Mit der Ford-Tochter Argo AI, die – anders als die deutschen Autobauer – bei dem Thema schon wirklich weit ist. Nach einem Einstieg mit 2,6 Milliarden Euro hält VW nun 50 Prozent an Argo AI.