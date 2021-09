Volkswagen Auftakt zum Untreue-Prozess gegen VW-Personalmanager

Neumanns Anwalt Ferdinand Gillmeister sieht das ähnlich: „Die Staatsanwaltschaft sagt, wir müssten Herrn Osterloh so behandeln, als wäre er heute noch in der Vergleichsgruppe, in der er vor 30 Jahren war. Das ist nach unserer Ansicht falsch.“ Die Frage einer möglichen Begünstigung sei außerdem davon unabhängig zu beurteilen. „Hier gab es ja ernsthafte, wiederholte Äußerungen darüber, was Herr Osterloh angeboten bekommen hat.“ Dieser hätte in der Tat schon lange vor dem jüngsten Abgang zu Traton ins Management wechseln können. Ende 2015 war Osterloh nach dem Beginn der Dieselaffäre und vor der Berufung Blessings etwa der Job des Konzernpersonalvorstands angeboten worden.