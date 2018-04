Am Donnerstagabend hatte der VW-Aufsichtsrat bekanntgegeben, dass der 59-jährige Ingenieur Herbert Diess die Führung des gesamten Konzerns übernehmen soll. Er löst den bisherigen Chef Matthias Müller mit sofortiger Wirkung ab. Müller soll im Konzern bleiben, hat aber noch keine klar umrissene Rolle. Der neue Mann an der VW-Spitze - bisher Leiter der Kernmarke und früher bei BMW - kann seine Aufgaben mit einer großen Machtfülle angehen. Diess behält in der Hauptsparte VW Pkw ebenfalls die Zügel in der Hand, was auch auf Kritik stößt.