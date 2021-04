Volkswagen-Betriebsratschef Bernd Osterloh Das VW-Gesetz bin ich

In anderen Unternehmen sind solche Roadshows den Vorstandsvorsitzenden oder Finanzchefs vorbehalten. Er könne sich nicht erinnern, da jemals einen Gewerkschafter erlebt zu haben, sagte damals ein Investor. Für Osterloh aber war die Aktion ganz normal: Er wolle mit allen Stakeholdern in Kontakt sein, hieß es in seinem Umfeld. Drei Jahre zuvor habe er in London Investoren getroffen, eineinhalb Jahre zuvor in New York.