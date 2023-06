Volkswagen bringt ID.Buzz in die USA Wiedergeburt einer Legende - vielleicht

Um damit Erfolg zu haben, tut Di Si nicht nur verbal alles, um an die Modellikone des Konzerns schlechthin anzuknüpfen. So ist er für die Vorstellung des ID.Buzz von seinem Hauptquartier an der Ostküste nach Huntington Beach in Kalifornien gereist. Das Küstenstädtchen mit seinem 15 Kilometer Sandstrand ist auch als "Surf City“ bekannt und verkörpert damit jenes Milieu, in dem der T4, in Deutschland schlicht bekannt als VW-Bus, seine großen Erfolge feierte. Eine ganze Generation junger Menschen erlebte in dem Auto den Roadtrip ihres Lebens, vor allem in den USA ist dieser Legendenstatus nie ganz verloren gegangen.