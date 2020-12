Volkswagen-Chef Herbert Diess „Wenn der Green Deal kommt, brauchen wir 40 große Batteriefabriken in Europa“

WirtschaftsWoche: Herr Diess, warum bauen Chinesen und Amerikaner riesige Batteriefabriken in Deutschland, nicht aber die deutsche Industrie?

Herbert Diess: Eine gute Frage. Ich habe mit allen in Deutschland geredet, aber sie haben abgewunken. Und so wird das schwedische Unternehmen Northvolt zusammen mit Volkswagen eine Batteriefabrik in Deutschland errichten.