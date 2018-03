VW-Aufsichtsrat-Chef Pötsch gibt Müller Rückendeckung

Volkswagen-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch sieht keinen Grund, die Position von VW-Chef Matthias Müller in Frage zu stellen. "Dazu glaube ich, ist jetzt nicht der richtige Anlass, um was zu sagen. Ich denke, dass es dafür auch keinen Hintergrund gibt", sagte Pötsch am Montag in Linz. Insider hatten Reuters zuvor berichtet, Müller sei wegen der fragwürdigen Abgastests mit Affen frustriert. Ein Sprecher hatte eingeräumt, die Diskussion gehe nicht spurlos an dem Konzernchef vorbei. Müller sei enttäuscht, dass der von ihm eingeleitete Kulturwandel in dem Konzern offenbar immer noch nicht greife. Amtsmüde sei Müller aber nicht.