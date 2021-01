Volkswagen CO2-Affäre: Anklage gegen VW-Mitarbeiter wegen Beihilfe zur Marktmanipulation

In der Anklage geht es um einen Vorfall im Dezember 2015. Damals hatte VW im Zuge des frisch aufgeflogenen Dieselskandals zunächst am 03. November 2015 in einer Adhoc-Meldung verkündet, dass es auch „bei der Bestimmung des CO2-Wertes für die Typ-Zulassung von Fahrzeugen zu nicht erklärbaren Werten gekommen ist“. Betroffen seien rund 800.000 Autos, VW bezifferte das wirtschaftliche Risiko für das Unternehmen auf etwa zwei Milliarden Euro. Doch schon am 9. Dezember 2015 moderierte VW das Problem in einer zweiten Adhoc wieder ab. Die „CO2-Thematik“ sei „weitgehend abgeschlossen“, bei „internen Messungen“ seien nur noch geringe Abweichungen festgestellt worden. Von möglichen Problemen betroffen sei nur noch eine Jahresproduktion von circa 36.000 Autos.