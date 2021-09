Volkswagen „Das Rennen ist noch nicht entschieden.“

Deutschlands Autoindustrie scheint bei der Transformation schneller voranzukommen, als viele in der Branche noch vor einigen Jahren gedacht haben. Sehe Sie das auch so?

In Sachen E-Mobilität haben wir in den letzten Monaten deutlich Fahrt aufgenommen, das stimmt. Aber es liegt auch noch einiges vor uns. Wir müssen noch schneller werden, Zukunftstechnologien fördern, Bürokratie abbauen – ob im Bereich Laden und Energie, bei Fahrzeuginnovationen oder in der Batteriezelle. Wir müssen Mut zeigen, um uns erneut durchzusetzen. Klar ist: Der E-Mobilität gehört die Zukunft. Reine Elektroautos liegen in Deutschland bereits heute stabil bei mehr als zehn Prozent Marktanteil. Wir haben tolle Modelle auf der Straße und in Planung. Jetzt dürfen wir nicht nachlassen.



