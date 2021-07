Volkswagen Diess: Elektroautos in wenigen Jahren nicht mehr teurer als Verbrenner

Neben der Umstellung der Autos auf Elektroantrieb will der VW-Konzern nun auch in das Geschäft mit neuen, klimafreundlichen Schiffsantrieben einsteigen. „50 Prozent der Schiffsmotoren weltweit kommen aus unserem Konzern“, sagte Diess. „Wir könnten die Motoren in den kommenden 15 Jahren auf Erdgas und danach auf Ammoniak-Antrieb umrüsten. Das würde gut in das Geschäftsmodell der MAN Energy Solutions passen, mit einem großen Hebel für den Klimaschutz.“ Allerdings müsse, so Diess, „die Internationale Schifffahrtsorganisation IMO entsprechende Vorgaben machen“, damit ein Markt für die neue Technik entstehe.