Volkswagen Diess’ letzte Chance

Showdown in Wolfsburg. Das müsste dramatisch klingen, tut es aber nicht. Denn es gab in den vergangenen Jahren so oft High Noon, dass man abstumpfte. Immer dabei: VW-Manager, der Großaktionär Niedersachsen, der Porsche-Piëch-Clan und die Betriebsräte. Allen Schießereien gemein war, dass die Beteiligten sie am liebsten in der Main Street um zwölf Uhr mittags inszenierten. Öffentlichkeit als Machtinstrument. Nun schon wieder.