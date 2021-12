Volkswagen Diess nervt. Aber Diess hat recht.

In der Politiker-Logik ist vieles vernünftig. Aber Volkswagen ist keine Partei, sondern ein Unternehmen. Vernünftig geht da anders. Jetzt ist der schlimmste Sturm bei VW erst mal vorüber, der Machtkampf für eine Weile beigelegt. Eine schöne Gelegenheit wäre das für Herrn Weil, in sich zu gehen, vernünftig zu werden und dann Diess nicht länger daran zu hindern, die richtigen Dinge anzupacken. Das wäre wichtig. Denn sonst hat der niedersächsische Ministerpräsident in zehn, fünfzehn Jahren nichts mehr, was man – vernünftig oder nicht – in Wolfsburg anpacken könnte. Aber weil dieser Ministerpräsident aller Voraussicht nach nicht Weil heißen wird, wird das nicht passieren. Weil schaut jetzt ganz vernünftig auf den 9. Oktober 2022, an dem die Landtagswahlen in seinem Bundesland stattfinden.