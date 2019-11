Volkswagen Ermittler erheben Anklage in Gehälteraffäre bei VW

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat nach jahrelangen Ermittlungen Anklage gegen mehrere Personalmanager von Volkswagen im Zusammenhang mit möglicherweise überhöhten Zahlungen an Betriebsratsmitglieder erhoben. Den Angeschuldigten, zwei frühere Vorstandsmitglieder sowie ein ehemaliger und ein aktuell leitender Manager von VW, werde Untreue beziehungsweise Untreue im besonders schweren Fall vorgeworfen, erklärte die Ermittlungsbehörde am Dienstag. Die Manager sollen als Personalvorstände beziehungsweise Leiter des Personalwesens der Marke VW zwischen Mai 2011 und Mai 2016 insgesamt fünf Arbeitnehmervertretern, darunter Betriebsratschef Bernd Osterloh, überhöhte Gehälter und Boni gewährt haben, wodurch dem Konzern ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sei.