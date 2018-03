Die Pläne für einen Börsengang des Nutzfahrzeug-Geschäfts von Volkswagen nehmen offenbar Gestalt an. "Das ist eine Überlegung, mit der wir uns permanent zu beschäftigen haben", sagte Vorstandschef Matthias Müller am Montag Reuters TV am Rande des Genfer Autosalons. "Da geht es nicht nur um Truck & Bus, sondern um die Schlagkraft des VW-Konzerns insgesamt." Das sei ein Dauerthema für den Vorstand. Es gebe aber noch keine Entscheidungen. Eine mit den Plänen vertraute Person sagte, das Management von Volkswagen Truck & Bus habe in der vergangenen Woche unter Führung von Andreas Renschler über Wege an den Kapitalmarkt diskutiert.