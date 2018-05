Diess versteckte sich aber nicht hinter der Floskel, dass die neue Struktur in den kommenden Monaten gemeinsam mit den Marken ausgearbeitet werde, sondern nannte vor den Aktionären schon konkret, was er sich vorstellt. Spätestens jetzt ist klar, dass der neue VW-Chef auch Ausgliederungen von Nicht-Kerngeschäften nicht ausschließt. Dies sei etwa bei Ducati oder Renk denkbar. Jedoch hatten Arbeitnehmervertreter einen Verkauf von Renk, an dem die VW-Tochter MAN 76 Prozent der Anteile hält, strikt abgelehnt. Diess will jetzt „belastbare Zukunftsperspektiven“ erarbeiten.