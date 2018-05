Die deutlich größere Zustimmung erhielt allerdings der neue Vorstandsvorsitzende Herbert Diess, als er nach seiner gut halbstündigen Rede das Podium verließ. Der von Müller ausgerufene Kulturwandel für mehr ethisches Verhalten im Konzern und eine bessere Kritikfähigkeit hatte bislang viele Fragen offengelassen. Diess will das entschlossener angehen – und übte offene Kritik am bisherigen System. „Volkswagen muss in diesem Sinne noch ehrlicher, offener, wahrhaftiger, in einem Wort: anständiger werden“, sagte Diess.