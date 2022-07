Volkswagen Herbert Diess tritt als VW-Chef ab

22. Juli 2022 , aktualisiert 22. Juli 2022, 18:44 Uhr

Volkswagen-Chef Herbert Diess muss den Chefposten räumen. Bild: REUTERS Bild:

Schon länger hatte er in seiner Top-Position nicht nur Freunde: Besonders beim mächtigen Betriebsrat eckte Herbert Diess als VW-Chef an. In wenigen Wochen soll er jetzt einen Nachfolger bekommen.