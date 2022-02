Volkswagen in China „Bei E-Autos sind einige chinesische Anbieter mindestens gleichauf“

Das VW-Werk, das vor allem in der Kritik steht, befindet sich in der Region, in der China die Minderheit der Uiguren unterdrückt. Die USA sprechen sogar von Völkermord. Das Werk ist sehr weit entfernt von allen anderen VW-Werken, ganz isoliert im Westen des Landes. Es hat den VW Santana produziert, der ohnehin eingestellt wird. Warum schließen Sie das Werk nicht einfach?

Grundsätzlich gilt: Wir können und wollen Werke nicht über Nacht errichten oder schließen. Unsere Investitionen sind für Jahrzehnte ausgerichtet und wir tragen die Verantwortung für unsere Mitarbeiter vor Ort. Das gilt auch für das Werk unseres Joint Venture in Urumqi, bei dem wir weiterhin von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung im Westen Chinas ausgehen. Der Volkswagen-Konzern hält sich eng an die „Guiding Principles on Business & Human Rights“ der Vereinten Nationen. Das Thema Wirtschaft und Menschenrechte ist ein fester Bestandteil unseres Code of Conduct. Als Unternehmen ist es unsere Aufgabe sicherzustellen, dass in diesem Joint-Venture-Werk Standards und Vorgaben genauso umgesetzt werden, wie an den anderen 32 Standorten in China. Unsere Joint-Venture-Partner haben jeweils ihren eigenen Code of Conduct, der an den unseren angelehnt ist.