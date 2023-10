Volkswagen in China „Kein Chinese würde heute ein E-Auto von VW kaufen – BYD ist zu weit vorn“

Wenn Sie mir das so erzählen, springen bei mir sofort alle Alarmglocken an: Das muss man doch eigentlich aufschreiben! Sie, Felix Lee, aber mussten erst von dem Stoff überzeugt werden. Woran lag’s?

Felix Lee: Ich bin ja von klein auf mit dieser Geschichte aufgewachsen. Man hat das immer so hingenommen... ist halt der eigene Vater, die eigene Geschichte. Erst als ich selbst 2010 als Korrespondent nach China kam, fiel mir auf: Wenn man sich auf den Straßen in Peking umsah, war jedes zweite Auto ein VW. Und ich erkannte: All das geht auf meinen Vater zurück. Volkswagen war zudem ja nicht das einzige Unternehmen, das dann nach China kam. BASF, Bosch, all die Zulieferer – die alle sind heute in China sehr stark vertreten. Und all das geht auch auf das VW-Geschäft zurück. Weil VW damals einsam und allein in Shanghai anfing zu produzieren und sämtliche Teile, sämtliche Materialien aus Deutschland importieren musste. Und mein Vater und seine Kollegen durch Deutschland getingelt sind, um zu werben: Kommt doch bitte auch nach China.