Volkswagen in den USA „VW muss aufpassen, nicht zwischen die Fronten zu geraten“

WirtschaftsWoche: Wie kommt es, dass Volkswagen in den Augen vieler Amerikaner als rehabilitiert gilt?

Stefan Bratzel: In den USA herrscht eine andere Kultur als in Deutschland. Wenn man dort für ein wirtschaftliches Vergehen gebüßt hat, darf man auch wieder neu anfangen. Das Comeback ist in Amerika möglich, wenn man seine Fehler beseitigt hat. In Deutschland wirkt das etwas erstaunlich, in den USA ist das aber nichts Ungewöhnliches. Der Dieselskandal ist dort mehr oder weniger vergessen.