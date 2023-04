Volkswagen Kanada verspricht VW Milliarden für E-Auto-Batteriefabrik

Das Geld wird über einen beispiellosen Vertrag bereitgestellt, der von Industrieminister François-Philippe Champagne ausgehandelt wurde. Kanada zahlt jährliche Produktionssubventionen sowie einen Investitionszuschuss für das Werk — laut Regierungsvertretern entspricht dies in etwa dem, was die Wolfsburger über den Inflation Reduction Act (IRA) erhalten könnten, wenn sie das Werk in den USA errichten.