Volkswagen-Konzern: VW weltweit für zwei Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich

Elektroautos sind laut Jost auch unverzichtbar, weil die vom Gesetzgeber geforderten Abgasgrenzwerte von Verbrennern nur mit hohem finanziellen Aufwand noch einzuhalten seien. VW koste die Anpassung seiner Modelle an die neue EU-Abgasnorm WLTP eine Milliardensumme, sagt Jost. Nach 2023 kommt zudem die neue Abgasnorm Euro 7, die für VW „aufgrund der zusätzlich notwendigen Technik einen Mehraufwand von etwa fünf Milliarden Euro bedeutet und jedes Auto um 1000 bis 2000 Euro verteuern wird“, so Jost. Bei einem großen SUV würden Kunden die Mehrkosten vielleicht noch akzeptieren. Nicht aber bei einem Kleinwagen: „Zuallererst in dieser Fahrzeugklasse wird der Einsatz von Verbrennern ökonomisch sinnlos.“



