Volkswagen Niedersachsen lehnt Subventionen für neues VW-Werk ab

Um die Produktionskosten zu senken, setzt VW nicht nur auf große und schnell zu montierende Komponenten, günstige Materialien und eine geringe Zahl von Ausstattungsvarianten. In dem neuen Werk könnten nach Angaben Vollmers Drohnen Teile transportieren. Auch soll bereits in der Produktion genutzt werden, dass die Trinity-Fahrzeuge autonom fahren können: „Ich halte es für sehr realistisch“, so Vollmer, „dass die Trinity-Fahrzeuge schon in der Fabrik autonom unterwegs sind, etwa um an Abstellorte zu fahren oder um zur Qualitätssicherung Testfahrten zu machen.“



