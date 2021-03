Volkswagen Und jetzt bitte noch einen Neuanfang im Aufsichtsrat

Vor allem aber hat der Konzern die Verbrenner-Epoche, in der das trickreiche Umgehen von Abgasvorschriften Managerkarrieren beflügelte, schnell abgeschüttelt und würde heute am liebsten nur noch rundum nachhaltige E-Autos verkaufen. Das Elektro-Zeitalter kann für die Wolfsburger gar nicht früh genug beginnen, weil sie die Weichen dafür rechtzeitig gestellt haben und nun gut gerüstet sind. Deshalb haben sie bei VW und Audi die Entwicklung neuer Verbrenner schon eingestellt und kämpfen in Berlin und Brüssel gegen Kaufprämien für Diesel, Benziner und Plug-in-Hybride. Ja, kein Tippfehler – dagegen.

Also schöne neue Welt gegen düsteres altes Erbe? Leider nicht ganz. Architekt der schönen neuen VW-Welt ist VW-Chef Diess. Ohne ihn würde es sie heute nicht geben. Er treibt, wie Elon Musk, die ganze Branche mit seinem Kurs. Alles gut und extrem verdienstvoll. Aber er ist auch der frühere BMW-Vorstand, der in seiner Zeit in München mitbekommen hat, wie dreist bei VW betrogen wurde – lange bevor der Skandal aufflog. BMW habe sich entschieden, die Sache nicht den Behörden zu melden, soll er später VW-Mitarbeitern erzählt haben. Das zumindest berichteten sie später den Diesel-Ermittlern. Betrügereien waren in der Branche üblich, viele wussten es, alle schwiegen – und viele sind bis heute in Top-Positionen.