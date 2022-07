Volkswagen VW-Chef Diess ist gekommen um zu bleiben

Wenn der Volkswagen-Aufsichtsrat am Freitag zusammenkommt, dann gehe es, so hieß es vielfach im Vorfeld, auch um die Zukunft von Konzernchef Herbert Diess. Die Probleme im Konzern seien so schwerwiegend und vielfältig und Diess dabei so konfliktfreudig, dass ihm der Rausschmiss drohe. So oft wurden in den vergangenen Jahren vom VW-Betriebsrat Machtkämpfe mit dem Vorstandschef zu dessen Schicksalsfrage hochstilisiert, dass man fast glauben könnte, dass er spätestens jetzt fällig sei.