Volkswagen: VW-Produktion muss wegen EU-Abgasmessungen ruhen

Bei Volkswagen stehen in Wolfsburg die Produktionsbänder wegen der neuen Abgasmesszyklen nach den Werksferien zeitweise still. Konzernchef Herbert Diess sagte am Mittwoch vor der Belegschaft, die Testprozedur sei viel komplexer und dauere länger. "Wir müssen im 3. Quartal mit Ausfällen in der Produktion rechnen." Die Neuwagen sollten nach und nach ausgeliefert werden, sobald sie die Tests durchlaufen und die erforderlichen Zulassungen hätten. Dennoch müssten viele Fahrzeuge zwischengelagert werden. Damit diese Zahl nicht zu groß werde, müsse VW im Wolfsburger Stammwerk nach den Werksferien (7.-27.Juli) bis Ende September so genannte Schließtage einlegen, an denen die Produktion ruhe.