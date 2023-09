Volkswagen VW-Sparprogramm: Wie es beim Autobauer jetzt weitergeht

Jüngst wurde bekannt, dass Volkswagen nach über 20 Jahren die Autoproduktion in ihrer Gläsernen Manufaktur in Dresden einstellen wird. Dies berichtet die „Automobilwoche“ unter Berufung auf informierte Kreise. Der Standort, der im Frühjahr 2002 an den Start ging, solle dennoch erhalten bleiben. Die rund 300 Mitarbeiter bekämen andere Aufgaben, unter anderem im Bereich innovative Fertigung und Erprobung, hieß es.



Angesichts nachlassender E-Auto-Bestellungen in Europa trennt sich VW am sächsischen Standort Zwickau von fast 300 Leiharbeitern, wenn ihre Verträge im Oktober auslaufen. Das Schicksal von rund 2000 weiteren Leiharbeitern sei noch ungewiss, berichteten darüber informierte Personen laut „Bloomberg“.