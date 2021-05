Volkswagen VW-Spitzelaffäre: Ermittlungen zu Brandstiftung eingestellt

In den Wochen nach dem Hausbrand spitzte sich der Fall zu: Heute ist Schneider tot. Am 10. August 2020 gegen 19.30 Uhr gab es einen weiteren Notruf. Für die Freiwillige Feuerwehr Grasleben war es der Einsatz 205/2020. Sie wurde an diesem Tag in Rottorf am Klei, rund sechs Kilometer von der Ruine des verbrannten Hauses entfernt, zu einem brennenden Auto gerufen. „Als die ersten Kräfte eintrafen, stand ein Pkw in Vollbrand, und einige Bäume und die Böschung brannten“, steht im Einsatzbericht. Tanklöschfahrzeuge transportierten das Wasser zur Einsatzstelle. „Leider konnten wir eine Person, die sich im Fahrzeug befand, nicht mehr retten“, berichteten die Einsatzkräfte. Die Staatsanwaltschaft geht von Selbstmord aus. Offenbar gibt es mindestens einen Abschiedsbrief. Doch die Ermittlungen zu dem Tod, sie laufen noch.



