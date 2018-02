VW will künftig Nutzfahrzeuge in China bauen lassen

Volkswagen will in China künftig auch zwei Nutzfahrzeug-Modelle bauen lassen. "Wir glauben, dass die Zeit für uns jetzt reif ist, in China durchzustarten und die Angebotspalette des Konzerns um Nutzfahrzeuge zu ergänzen", sagte VW-Nutzfahrzeug-Vorstand Jörn Hasenfuß der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" laut Vorab-Bericht aus der Montag-Ausgabe. Die Sparte exportiert der Zeitung zufolge bisher nur wenige Tausend Multivans pro Jahr nach China. Durch eine Produktion am Ort könne man die Fahrzeuge deutlich günstiger anbieten, sagte Hasenfuß.