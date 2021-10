Volkswagen Wenn die Software im VW Golf durchdreht

Doch schon kurz nach der Auslieferung im Dezember 2020 zeigte der Golf immer wieder größere Mängel. Allesamt dürften mit Fehlern in der Software zu tun haben: Mal buchte sich Winters Handy nicht ein, immer wieder erkannte das Auto die Schilder zur Geschwindigkeitsbegrenzung falsch.



So wie Winter haben immer mehr Pkw-Fahrer Probleme mit Softwaremängeln. Zwischen 2011 und 2020 wurden allein in den USA 331 Millionen Fahrzeuge wegen Sicherheitsmängeln in die Werkstätten zurückgerufen. Das ergab eine Studie von Branchenexperte Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management. Er sagt: „Das heißt, es wurden mehr als doppelt so viele Fahrzeuge zurückgerufen, wie im gleichen Zeitraum an Neuwagen verkauft wurden.“