Volkswagens Chinageschäft „In China brennt die Hütte“

Diess denkt aber nicht daran, in China klein beizugeben. Bis 2028 will er weltweit 28 Millionen rein elektrische Autos verkaufen – und mehr als die Hälfte davon in China. Schon in zwei Jahren soll VW dort mit acht ID.-Modelle vertreten sein. Rund 100.000 E-Autos wollte er ursprünglich in diesem Jahr in China absetzen. Zu Jahresbeginn sah es so aus, als sei das Ziel unerreichbar. Zuletzt kamen die ID.-Verkäufe aber etwas in Schwung, sodass VW noch an dem Absatzziel festhalten kann – allerdings mit einer kleinen Einschränkung: Der Konzern strebe dieses Ziel weiterhin an, so hieß es bei VW, jedoch „in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit der Halbleiter“.