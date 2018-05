Herr Würfele, für den ehemaligen Volkswagen-Chef Martin Winterkorn wird es offenbar eng. In den USA wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen, in Deutschland prüft VW Schadensersatzforderungen gegen Winterkorn. Wie kann jemand schadensersatzpflichtig werden, wenn er gar nicht verurteilt ist? Winterkorn hat ja stets betont, erst im September 2015 von den Manipulationen bei den Abgastests erfahren zu haben.

Ich gehe davon aus, dass die US-Ermittler ihm nachweisen können, schon eher von den Manipulationen gewusst zu haben, möglicherweise schon 2014 oder noch früher. Und es kommt natürlich darauf an, was er dann getan hat. Hat er keine aktive Handlungen unternommen? Dann wäre er möglicherweise im Bereich der Unterlassung strafbar; sei es wegen unterlassener Aufsichtspflichten, sei es wegen anderer Ansatzpunkte. Oder hat er aktiv Verdunklungshandlungen vorgenommen, also darauf Einfluss genommen, dass Staatsanwaltschaft und Öffentlichkeit nichts erfahren?