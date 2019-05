Volkswagens E-Auto Was VW mit dem Pre-Booking des ID.3 erreichen will

Es ist ungewöhnlich, dass VW so frühzeitig vor der Markteinführung schon so viel Kraft in Marketingmaßnahmen für ein neues Auto steckt. Doch was unkonventionell, folgt einer ausgeklügelten Marketingstrategie. Denn nichts anderes ist das Pre-Booking: ein Startschuss für eine „breite international angelegte Marketingkampagne zur E-Mobilität“, wie VW seine Pläne beschreibt. Das Budget soll sich auf einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag belaufen. „Für einen so tiefgreifenden Wandel, den Volkswagen derzeit in Richtung E-Mobilität vollzieht, benötigen wir einen neuen Ansatz im Marketing“, beschrieb es Jochen Sengpiehl, Chief Marketing Officer der Marke Volkswagen, vor Kurzem. „Deshalb fahren wir für unseren ID. keine konventionelle Markteinführungsstrategie“.