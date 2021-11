Volkwagen-Chef Herbert Diess Letzte Chance für den Bad Cop

Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg erzählte mir kürzlich, was ihm der Vorstandschef eines renommierten deutschen Autoherstellers 2019 versichert habe: Elon Musk werde mit seinem Autobauer Tesla bald pleitegehen. Mit dieser Meinung war der Manager damals nicht allein. Der deutschen Autoindustrie, so lautete die Devise, macht niemand so schnell was vor.