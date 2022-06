Volle Ladung Opel Vivaro-e Hydrogen

In Rüsselsheim werden die E-Transporter in Kleinserie umgearbeitet. Die große Traktionsbatterie wird entfernt. An ihrer Stelle im Unterboden werden drei 700 bar-Wasserstofftanks platziert, die bis zu 4,4 Kilogramm Wasserstoff aufnehmen und eine Reichweite von bis zu 350 Kilometer ermöglichen. Im Motorraum findet die 45 kW-Brennstoffzelle samt Komponenten Platz. Der 100 kW/136 PS starke E-Motor bleibt unverändert. Unter den Sitzen montieren die Techniker eine 10,5 kWh große Batterie; sie wird über den 11 kW-Onboard-Charger geladen und erlaubt eine Reichweite von rund 50 Kilometern.

Bild: Opel