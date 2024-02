„Was kost‘ der Spaß?“ – Die Antwort darauf ist eine angenehme Überraschung, denn zum Einstieg rufen die Schweden, fast möchte man sagen „nur“ 36.590 Euro für den EX 30 Single Motor in der Basisversion Core mit kleiner Batterie auf. Der Single Motor Extended Range (große Batterie) schlägt in der mittleren Version Plus mit mindestens 45.590 Euro zu Buche, die Allradversion Twin Motor Performance AWD kostet in der Top-Ausstattung Ultra 52.090 Euro.

Bild: Volvo