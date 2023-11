Volvo EX90 Excellence/EM90: Nordischer Luxus für China

2016 überraschte Volvo Deutschlands Autokäufer mit einer Luxusausführung des großen SUV XC90. Der Excellence, so die Idee, soll das Modell des Chauffeurs-Limousine anders interpretieren. Die Umsetzung klappte nur bedingt: Deutschlands Autofahrer greifen lieber selbst zum Steuer, und wer sich chauffieren lässt, dann doch eher in einer Limousine mit Stern auf dem Kühler. Deshalb ist man in der Deutschlandzentrale der Schweden auch sehr zurückhaltend, was die Einführung des EX90 Excellence angeht, der Topversion des neuen Elektro-SUV. Dieser luxuriös ausstaffierte Viersitzer ist vorerst nur für den chinesischen Markt vorgesehen, wo jeder Premiumanbieter schon aus Imagegründen ein Chauffeurs-Auto im Programm haben muss. Und überhaupt will man hierzulande erst einmal sehen, wie der normale EX90 ankommt, dessen Verkauf Anfang 2024 startet.

Bild: Volvo