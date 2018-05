In der Mittelkonsole thront der große, hochkant eingebaute Touchscreen. Das „Sensus“-System von Volvo bedarf zwar etwas Eingewöhnung, lässt sich aber danach gut und schnell bedienen. Ob es jetzt für jede noch so kleine Aktion, etwa die Temperaturregelung der Klimaanlage oder die Sitzheizung, den Umweg über den Touchscreen braucht oder ob ein kleiner Regler, der ohne Blickkontakt bedienbar ist, die bessere Wahl wäre, hat Volvo für den Kunden vorab entschieden – eine Alternative zum Touchscreen gibt es nicht mehr. Mehr Möglichkeiten lassen die Schweden den Kunden bei der Anschlussmöglichkeit für das Smartphone: Diese können per Apple CarPlay oder Android Auto gekoppelt werden. Oder wer auf das Volvo-System vertrauen will, kann auch nur per Bluetooth seine Musik vom Smartphone abspielen. Obwohl das nur noch in wenigen Fällen nötig ist: Der V60 hat in Deutschland ab Werk eine Sim-Karte verbaut und ist so mit dem Internet verbunden. Die Musik kann so direkt über das Sensus-System von dem hinterlegten Spotify- oder TuneIn-Account gestreamt werden.

Bild: Volvo