Von sportlich bis winzig Fünf kleine Crossover, die ein Hingucker sind

Opel Mokka-e – der Elektroniker:

War der erste Opel Mokka bei allem Erfolg noch ein innen und außen eher biederes Auto, verpasst die Neuauflage gleich der ganzen Marke einen Modernitätsschub. Das liegt nicht allein an dem neuen Familiendesign, das in Form einer vom Motorradvisier inspirierten Frontgestaltung bei dem Crossover Premiere feiert. Und auch nicht nur am stimmig durchdigitalisierten Innenraum. Eine entscheidende Rolle spielt der auf Wunsch eingebaute E-Antrieb mit 100 kW/136 PS. Kräftig, antrittsstark und leise passt er hervorragend zu dem kleinen Stadt-SUV. Wem die rund 33.000 Euro Startpreis trotz staatlicher Kaufzuschüsse (in diesem Fall 9.480 Euro) zu viel sind, findet zu Preisen ab 20.000 Euro auch reine Benziner und sogar einen Diesel.

Bild: Opel