Einen konkreten Vorwurf oder ein Fehlverhalten gibt es offenbar nicht. Im Aufsichtsrat sei in den vergangenen Wochen die Erkenntnis gereift, dass es nach der Aufarbeitung der Dieselkrise einen personellen Neuanfang brauche, schreibt das „Handelsblatt“. In den Gesprächen mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Dieter Pötsch habe Müller „seine grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, an den Veränderungen mitzuwirken“, heißt es in der VW-Mitteilung. Bereits in der Vergangenheit hatte Müller angedeutet, dass er seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender nicht verlängern will. Müller war im Herbst 2015 von den Eigentümerfamilien Porsche und Piëch von seinem Posten als Porsche-Chef abberufen und nach Wolfsburg geholt worden, nachdem VW-Chef Martin Winterkorn im Abgasskandal seinen Hut nehmen musste.