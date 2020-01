Vorstellung des Vision-S Sonys Überraschung auf vier Rädern

Wer an Sony denkt, dem kommen Walkman, gigantische Bildschirme und die Playstation in den Sinn. Doch es geht noch eine Nummer größer – und auf vier Rädern. Auf der CES als größte Messe für Unterhaltungselektronik zeigt Sony in der Central Hall, wo sich alle großen Unterhaltungskonzerne tummeln, mit der seriennahen Studie des Vision-S eine Elektrolimousine, die es zumindest auf den ersten Blick allemal mit einem Fahrzeug wie dem Tesla Model S aufnehmen kann – oder besser könnte. Dass der Sony Vision-S keine Realität werden dürfte, zeigt nicht zuletzt das kleine Hinweisschild auf der Tafel der technischen Daten: „This prototype vehicle is intended to illustrate our potential future concepts“ – heißt, gibt einen Ausblick auf mögliche Zukunftsprojekte.