Vorstoß zur E-Auto-Prämie Stoppt den Steuerdieb Wissing!

Konkret bedeuten Wissings Pläne für günstige E-Autos wie zum Beispiel den Dacia Spring, dass es dann Elektroautos zum Preis von Elektrorollern (6000 Euro) geben würde. Und sie bedeuteten auch, dass jemand, der 40.000 Euro für ein neues E-Auto auf den Tisch legen kann – also wahrscheinlich nicht gerade zu den Bedürftigen unseres Landes zählt – vom Staat 10.800 Euro geschenkt bekommt. Wer für 40.000 Euro nichts Standesgemäßes findet und sein Budget auf 60.000 Euro erhöht, dem will Wissing mit immerhin noch 8400 Euro unter die Arme greifen. Schön, dass die FDP immer auch an die Luxuskunden denkt!